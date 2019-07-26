СЕГОДНЯ 15:50 2019-07-26T15:50:28+03:00

Жители Нягани пожаловались в Роспотребнадзор на асфальтовый завод. Фото с сайта pixabay.com

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Жители города Нягани, проживающие рядом с асфальто-бетонным заводом обратились в Роспотребнадзор в июне текущего года с жалобами на загрязнение воздуха.

Роспотребнадзор Югры организовал проверку и выявил, что завод находится на улице Сибирская в коммунально-складской зоне и зоне промышленного назначения города Нягань без разрешительных документов на строительство и ввода в эксплуатацию. Эту информацию также подтвердили и в администрации города.

Вблизи от коммунально-складской зоны и зоны промышленного назначения находятся дачи, где располагаются участки с постройками жителей Нягани.

Индивидуальный предприниматель, владеющий заводом, не имеет проекта на санитарно-защитную зону и не подавал уведомление о ее установлении в Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Ему направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Помимо этого, 12 июля Центр гигиены и эпидемиологии города провёл лабораторные исследования атмосферного воздуха в садово-огороднической зоне. На текущий момент отклонений от норм в атмосферном воздухе не установлено.

Ситуация находится на контроле территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г.Нягани и Октябрьском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU