2019-07-26T11:48:43+03:00
Общество

Наркоманку из Нижневартовска отправили на пять лет в колонию за один грамм «синтетики»

Женщина купила запрещённое вещество для личного употребления
Алена Кульмухаметова
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Наркоманку из Нижневартовска отправили на пять лет в колонию за один грамм «синтетики». Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыНаркоманку из Нижневартовска отправили на пять лет в колонию за один грамм «синтетики». Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Больная зависимость сгубила жительницу Нижневартовска. За хранение и покупку наркотиков она отправится за решётку.

Накануне нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимой местной жительницы. Она признана виновной в незаконных приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном и крупном размерах.

Согласно материалам дела, в апреле 2019 женщина дважды была задержана сотрудниками полиции. В обоих случаях у злоумышленницы изъяты синтетические наркотики общей массой 1, 114 грамма, которые она приобрела для личного употребления через тайники-закладки и хранила при себе.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В отношении лица, сбывшего наркотические средства, возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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