СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-26T11:48:43+03:00

Наркоманку из Нижневартовска отправили на пять лет в колонию за один грамм «синтетики». Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Изменить размер текста: A A

Больная зависимость сгубила жительницу Нижневартовска. За хранение и покупку наркотиков она отправится за решётку.

Накануне нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимой местной жительницы. Она признана виновной в незаконных приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном и крупном размерах.

Согласно материалам дела, в апреле 2019 женщина дважды была задержана сотрудниками полиции. В обоих случаях у злоумышленницы изъяты синтетические наркотики общей массой 1, 114 грамма, которые она приобрела для личного употребления через тайники-закладки и хранила при себе.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В отношении лица, сбывшего наркотические средства, возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU