2019-07-26T11:42:37+03:00
Общество

В палаточном городке 30 юных жителей Ханты-Мансийска изучают историю родного края

Каждый участник проходит испытания «Дорогой богатырей»
Алена Кульмухаметова
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В палаточном городке 30 юных жителей Ханты-Мансийска изучают историю родного края. Фото с сайта администрации Ханты-МансийскВ палаточном городке 30 юных жителей Ханты-Мансийска изучают историю родного края. Фото с сайта администрации Ханты-Мансийск
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Профильная смена «Отечество» детского лагеря палаточного типа с круглосуточным пребыванием детей «Истоки», стартовала на этой неделе в Ханты-Мансийске.

Курс «Социокультурные истоки» позволил погрузить 30 школьников в мир образов Отечества, наполненных красотой родного края, памяти и мудрости.

Знакомство с семью выдающимися памятниками Отечественной культуры стало основой для Летописи лагеря, которую ведут сами дети.

Каждый участник проходит испытания «Дорогой богатырей», осваивает лидерской курс веревочного тренинга «Связаны узами рода», пробует свою силу и ловкость в богатырских состязаниях и молодецких игрищах.

Мероприятия выдержаны в стилистике русской традиционной культуры, сопровождаются русскими народными костюмами и музыкой, а повествование выдерживается в ритмичных напевах и рифмах сказаний Древней Руси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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