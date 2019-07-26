2019-07-26T10:22:01+03:00
Общество

Похоронами в Югорске будет заниматься молодёжный центр

Создавать отдельное учреждения, которое бы занималось вопросами похоронного дела, власти не намерены
Алена Кульмухаметова
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Похоронами в Югорске будет заниматься молодёжный центр. Фото с сайта pixabay.comПохоронами в Югорске будет заниматься молодёжный центр. Фото с сайта pixabay.com
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Муниципальное учреждение «Гелиос» созданное в Югорске для организации трудоустройства и досуга молодежи, будет заниматься похоронами. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

В управлении общественной политики администрации Югорска решение властей прокомментировали так:

- Необходимости в создании отдельного муниципального учреждения, которое бы занималось вопросами похоронного дела, нет. Молодёжный центр «Гелиос» наряду с выполнением уставных задач, занимается также благоустройством городских улиц, и обеспечением работы системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город», и деятельностью мини-завода по переработке вторсырья, и многим другим. Кроме того, специалисты данного учреждения уже выполняют работы по обслуживанию территории городского кладбища.

В администрации Югорска заверили также, что не собираются привлекать несовершеннолетних для работы в сфере ритуальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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