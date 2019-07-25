2019-07-25T10:56:53+03:00
Происшествия

«Сотрудник банка» обчистил счета молодой югорчанки

Девушка обратилась с заявлением в полицию
Алена Кульмухаметова
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«Сотрудник банка» обчистил счета молодой югорчанки«Сотрудник банка» обчистил счета молодой югорчанкиФото: Татьяна Коркина
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В дежурную часть полиции Советского района обратилась 22-летняя местная жительница, которая просила привлечь к ответственности неизвестного, похитившего с ее счета пять тысяч рублей.

Как выяснилось, заявительнице позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, обслуживающего счет девушки, под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств, завладел реквизитами банковской карты. В дальнейшем со счета девушки было похищено 5000 рублей.

В настоящее время полицейскими проводится расследование. Оперативными данными устанавливаются номера счетов и телефонов владельцев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

ИСТОЧНИК KP.RU

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