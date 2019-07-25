«Сотрудник банка» обчистил счета молодой югорчанки
В дежурную часть полиции Советского района обратилась 22-летняя местная жительница, которая просила привлечь к ответственности неизвестного, похитившего с ее счета пять тысяч рублей.
Как выяснилось, заявительнице позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, обслуживающего счет девушки, под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств, завладел реквизитами банковской карты. В дальнейшем со счета девушки было похищено 5000 рублей.
В настоящее время полицейскими проводится расследование. Оперативными данными устанавливаются номера счетов и телефонов владельцев.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».
ИСТОЧНИК KP.RU