2019-07-25T08:48:00+03:00
Общество

В Когалыме приступили к ремонту проблемного тротуара

Горожане жаловались на огромные лужи в соцсетях
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме приступили к ремонту проблемного тротуара. Фото с сайта администрации города КогалымВ Когалыме приступили к ремонту проблемного тротуара. Фото с сайта администрации города Когалым
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На улице Молодежной в районе городской больницы Когалыма начались работы по ремонту тротуара.

Как сообщили в городской администрации, на этот участок когалымчане часто жаловались из-за скопления воды, в том числе обращения поступали и через социальную сеть «ВКонтакте» в официальной группе администрации города. Теперь дорожку приподнимут и она снова станет удобной для пешеходов.

По данным управления жилищно-коммунального хозяйства, летом в городе планируется обустроить и отремонтировать порядка одной тысячи квадратных метров тротуаров. Будут отремонтированы тротуары вдоль автодорог по улице Ленинградская, Мира, Молодежная, обустроена пешеходная дорожка в районе дома № 12 по улице Мира. В планах - восстановление тротуарной плитки по улице Дружбы Народов и на других проблемных участках. Кроме этого оборудуют подходы к переходам по улицам Мира, 24, Бакинская, 19, Олимпийская (район остановки ДСУ-12), Романтиков и проспект Нефтяников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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