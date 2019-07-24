Лучшему двору Ханты-Мансийска вручат «Кедровую ветвь»

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-24T15:27:38+03:00

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В окружном центре стартовало сразу четыре ежегодных конкурса по благоустройству и озеленению дворовых территорий, а также улучшение качества содержания жилого фонда и поощрение лучших инициатив по благоустройству города.

Так, в городе предстоит определить лучший двор, образцовый дом и лучшую управляющую организацию. Одновременно будет организован экологический конкурс «Кедровая ветвь».

Конкурс предусматривает вручение знака «Кедровая ветвь» предприятию, оказывающему в процессе своей деятельности минимальное воздействие на окружающую.

Стоит добавить, что конкурс на звание «Самый благоустроенный двор» пройдет в трех номинациях: среди индивидуального жилищного фонда, среди образовательных организаций и организаций любой формы собственности, осуществляющих свою деятельность в Ханты-Мансийске не менее 3 лет.

Добавим, заявки на участие в конкурсах можно подать до 31 августа в департамент городского хозяйства. Итоги будут подведены в сентябре. При отборе победителей особое внимание будет уделено наружному оформлению, благоустройству, санитарному состоянию закрепленных за участниками конкурса территорий, внутриквартальному озеленению, состоянию игровых площадок, цветочному оформлению клумб и балконов, а также оригинальности идеи и ее воплощению.

ИСТОЧНИК KP.RU