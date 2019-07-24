2019-07-24T10:24:31+03:00
Происшествия

«Менеджер банка» выманил у жительницы Нефтеюганска более ста тысяч рублей

Женщина мечтала получить крупную сумму
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
«Менеджер банка» выманил у жительницы Нефтеюганска более ста тысяч рублей«Менеджер банка» выманил у жительницы Нефтеюганска более ста тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Отдала больше ста тысяч рублей, чтобы получить кредит в 600 тысяч рублей жительница Нефтеюганска. Вскоре женщина поняла, что деньги ушли мошеннику.

В дежурную часть полиции Нефтеюганску обратилась 23-летняя местная жительница, сообщившая, что ее обманули лже-сотрудники банка.

Полицейским девушка рассказала, что накануне оставила заявку на одном из сайтов банковских учреждений на получение кредита в 600 тысяч рублей. Через некоторое время с ней связался «менеджер» «Московского финансового банка», который предложил кредит под выгодные проценты, однако для совершения сделки жительнице города необходимо было перевести 34 тысячи рублей в качестве страховки. На следующий день перезвонил этот же молодой человек и сказал, что необходимо оплатить доставку оформляемых документов.

На этом звонки не прекратились, и специалисты безопасности сообщили, что нужны еще 40 тысяч за «материальную ответственность». В общей сложности жительница Нефтеюганска лишилась более 105 тысяч рублей.

Следователями следственного отдела Нефтеюганска возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» и проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новая школа-детский сад откроется к новому году в Сургуте
Парню грозит срок за кражу кабеля с месторождения в Сургутском районе
В Югре горят леса на площади 500 гектаров
Жителей Когалыма просят не оставлять во дворах транспорт
Полицейские Нижневартовска задержали серийного мошенника из Пскова
На днях в Сургуте откроют движение на новом участке улицы Киртбая в Сургуте
Приставы арестовали 110 автомобилей одной из фирм в городе Радужный
В Нижневартовске в середине августа стартуют сельскохозяйственные ярмарки
В Советском власти пытались выгнать на улицу мать с пятью детьми
В Когалыме ремонтируют дворовые проезды
Вартовчанин на полгода отправится в тюрьму за пьяное вождение
В Сургуте зарегистрировано 14 долгостроев
На единственной в Югре плавучей поликлинике установили новое оборудование
Регионы будут брать пример с Югры в вопросах с дольщиками