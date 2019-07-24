СЕГОДНЯ 10:24 2019-07-24T10:24:31+03:00

«Менеджер банка» выманил у жительницы Нефтеюганска более ста тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Отдала больше ста тысяч рублей, чтобы получить кредит в 600 тысяч рублей жительница Нефтеюганска. Вскоре женщина поняла, что деньги ушли мошеннику.

В дежурную часть полиции Нефтеюганску обратилась 23-летняя местная жительница, сообщившая, что ее обманули лже-сотрудники банка.

Полицейским девушка рассказала, что накануне оставила заявку на одном из сайтов банковских учреждений на получение кредита в 600 тысяч рублей. Через некоторое время с ней связался «менеджер» «Московского финансового банка», который предложил кредит под выгодные проценты, однако для совершения сделки жительнице города необходимо было перевести 34 тысячи рублей в качестве страховки. На следующий день перезвонил этот же молодой человек и сказал, что необходимо оплатить доставку оформляемых документов.

На этом звонки не прекратились, и специалисты безопасности сообщили, что нужны еще 40 тысяч за «материальную ответственность». В общей сложности жительница Нефтеюганска лишилась более 105 тысяч рублей.

Следователями следственного отдела Нефтеюганска возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» и проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU