2019-07-24T08:03:57+03:00
Общество

Сургутская поликлиника перешла на электронный документооборот

Срок ожидания записи к узким специалистам теперь составляет два-три дня
Алена Кульмухаметова
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Сургутская поликлиника перешла на электронный документооборотСургутская поликлиника перешла на электронный документооборот
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Сургутская районная поликлиника одной из первых в Ханты-Мансийском автономном округе перешла на электронный документооборот.

Сегодня 40 тысяч жителей Сургутского района могут записаться к терапевту уже на следующий день, а срок ожидания записи к узким специалистам теперь составляет два-три дня. В этом месяце планируется полностью завершить работы по переходу на электронный документооборот во всех подразделениях.

Первые результаты цифровизации пациенты начали ощущать еще в начале прошлого года, - привычные очереди к окошку регистратуры исчезли, а время приема анализов в лабораторию увеличилось до шести часов вечера.

Добавим, сургутская районная поликлиника является одной из двух самых крупных на территории района по числу населения в зоне обслуживания. В нее входит 12 отделений, амбулатория и фельдшерско-акушерский пункт. Сургутский район – крупнейший по числу населения муниципалитет в Ханты-Мансийском автономном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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