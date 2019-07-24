В Ханты-Мансийске на полмиллиона оштрафована фирма за провоз алкоголя на месторождение
Взятка за провоз алкоголя на месторождение дорого обойдётся одной из югорских фирм. Накануне хантымансийская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в марте 2019 года супруг генерального директора ООО «Эра», выполняющий управленческие функции в обществе, с согласия жены передал главному специалисту нефтяной компании 250 тысяч рублей в качестве вознаграждения за непринятие к фирму мер по факту провоза алкоголя на месторождение.
Межрайонный прокурор в отношении ООО «Эра» возбудил дело об административном правонарушении.
Мировой судья признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.
Для обеспечения исполнения штрафа по ходатайству прокурора на деньги юридического лица, находящиеся на счете в банке, наложен арест.
ИСТОЧНИК KP.RU