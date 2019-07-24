СЕГОДНЯ 07:56 2019-07-24T07:56:07+03:00

В Ханты-Мансийске на полмиллиона оштрафована фирма за провоз алкоголя на месторождение. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

На счёт в банке наложен арест

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Взятка за провоз алкоголя на месторождение дорого обойдётся одной из югорских фирм. Накануне хантымансийская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в марте 2019 года супруг генерального директора ООО «Эра», выполняющий управленческие функции в обществе, с согласия жены передал главному специалисту нефтяной компании 250 тысяч рублей в качестве вознаграждения за непринятие к фирму мер по факту провоза алкоголя на месторождение.

Межрайонный прокурор в отношении ООО «Эра» возбудил дело об административном правонарушении.

Мировой судья признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Для обеспечения исполнения штрафа по ходатайству прокурора на деньги юридического лица, находящиеся на счете в банке, наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU