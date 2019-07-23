СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-23T15:56:11+03:00

Соревнования по колке дров, рок-музыка и площадки для экстремалов будут работать на фестивале в Ханты-Мансийске. Фото с сайта pixabay.com

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Большого фестиваль любительской и спортивной рыбалки в Югре «Клёвый берег» пройдет в Ханты-Мансийке 24 и 25 августа.

Принять в нем участие может абсолютно любой желающий в независимости от пола и возраста, самое главное для профессионалов по спортивной рыбалке.

Несмотря на всю серьезность мероприятия, мы приглашаем абсолютно всех жителей нашего округа посетить фестиваль, потому что будет масса интересных площадок.

Например, дети смогут принять участие в соревнованиях по ловле рыбы руками, взрослые – в состязании по установки палатки или по колке дров. И каждый сможет посетить мастер-классы по изготовлению рыбацких снастей, разделыванию рыбы, изготовлению знаков-указателей для конкурса «Все дороги ведут в Ханты-Мансийск».

У экстремалов будет возможность покататься на катерах и квадроциклах, у детей – поиграть в лазертаг, попрыгать на батутах и нарисовать причудливых рыб у себя на теле. Также для всех гостей будет работать полевая кухня, рыбацкая ярмарка, зона питания и банный городок.

Приятный сюрприз ждет любителей рок музыки. В течении двух дней своими песнями готовы радовать группы «Виконт» и «Тех.Отдел». А для ценителей бардовских песен подготовлена зона «Песни у костра».

- И это еще не вся программа. На сегодняшний день мы активно работаем над подготовкой фестиваля и привлечением к нему новых партнеров со всего округа. Поэтому мы приглашаем всех предпринимателей города, района и в целом региона, которые хотят стать частью большой команды «Клёвого берега», присоединиться к нам, – рассказала директор управления по развитию туризма и внешних связей» Анна Линкер.

ИСТОЧНИК KP.RU