2019-07-23T15:22:51+03:00
Происшествия

Пятерых иностранцев «приняла» у себя за деньги жительница Нефтеюганска

Женщине грозит срок за гостеприимство
Алена Кульмухаметова
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Пятерых иностранцев «приняла» у себя за деньги жительница Нефтеюганска. Фото с сайта pixabay.comПятерых иностранцев «приняла» у себя за деньги жительница Нефтеюганска. Фото с сайта pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе продолжаются мероприятия, направленные на соблюдение миграционного законодательства.

Так, в ходе рейда в жилом секторе полицейские Нефтеюганска установили, что местная жительница фиктивно за денежное вознаграждение зарегистрировала в принадлежащем ей помещении пятерых иностранцев. Предоставлять помещения для проживания мигрантам подозреваемая не собиралась.

В отношении югорчанки возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении».

Отметим, санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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