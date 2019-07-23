Пятерых иностранцев «приняла» у себя за деньги жительница Нефтеюганска
В Ханты-Мансийском автономном округе продолжаются мероприятия, направленные на соблюдение миграционного законодательства.
Так, в ходе рейда в жилом секторе полицейские Нефтеюганска установили, что местная жительница фиктивно за денежное вознаграждение зарегистрировала в принадлежащем ей помещении пятерых иностранцев. Предоставлять помещения для проживания мигрантам подозреваемая не собиралась.
В отношении югорчанки возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении».
Отметим, санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU