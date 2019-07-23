СЕГОДНЯ 15:22 2019-07-23T15:22:51+03:00

Пятерых иностранцев «приняла» у себя за деньги жительница Нефтеюганска. Фото с сайта pixabay.com

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В Ханты-Мансийском автономном округе продолжаются мероприятия, направленные на соблюдение миграционного законодательства.

Так, в ходе рейда в жилом секторе полицейские Нефтеюганска установили, что местная жительница фиктивно за денежное вознаграждение зарегистрировала в принадлежащем ей помещении пятерых иностранцев. Предоставлять помещения для проживания мигрантам подозреваемая не собиралась.

В отношении югорчанки возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении».

Отметим, санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU