Лучший рыбак Югры получит лодку или мотор

СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-23T15:14:05+03:00

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Чуть больше месяца осталось до самого большого фестиваля любительской и спортивной рыбалки в Югре «Клёвый берег», который пройдет в Ханты-Мансийке 24 и 25 августа.

Как сообщают организаторы, принять в нем участие может абсолютно любой желающий в независимости от пола и возраста, самое главное для профессионалов по спортивной рыбалке – это наличие подтверждающих документов о квалификации, а для любителей – это удочка и отличное настроение.

При выборе дисциплины рыбаку необходимо учесть, что в любительских соревнованиях нет жестких критерий и поучаствовать в них может даже ребенок, а вот профессионалам предстоит соблюсти массу правил, которые помогут прийти к победе. Например, спортсмену не разрешено заходить в воду, применять более одной приманки, она же должна быть только из искусственных материалов, а вылавливать можно только язя не менее 25 см, судака и щуку от 30 см и окуня без ограничений.

У участников будет возможность не только выиграть и стать обладателями главных призов - лодки и мотора, но и получить новый спортивный разряд, который поможет рыбакам в профессиональной деятельности, - рассказал один из организаторов фестиваля.

Добавим, заявку на участие в соревнованиях можно подать до 23 августа 18:00 на почту visi-hm@msil.ru (в заявке указывается ФИО, контакты (тел., e-mail), адрес проживания, дата рождения, статус или спортивный разряд (если имеется), дополнительная информация о себе (то, что вы считаете нужным добавить). Справки по тел.: + 7 (3467) 352-339.

ИСТОЧНИК KP.RU