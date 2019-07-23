2019-07-23T13:32:32+03:00
Общество

Осенью в Мегионе откроется новый спортивный комплекс

Единовременная пропускная способность комплекса составляет 144 человека в час
Алена Кульмухаметова
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Осенью в Мегионе откроется новый спортивный комплекс. Фото с сайта правительства ЮгрыОсенью в Мегионе откроется новый спортивный комплекс. Фото с сайта правительства Югры
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Спортивный комплекс общей площадью свыше 3 тысяч 200 квадратных метров ,строящийся в Мегионе, готов на 95 процентов. Представители компании-подрядчика заверили, что уже к 30 сентября центр распахнет двери для горожан.

Спорткомплекс планируется использовать в качестве основной площадки по реализации мероприятий всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», организации оздоровительной работы, проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, межшкольных спартакиад, первенств и чемпионатов муниципального и регионального уровней.

На первом этаже здания располагается зал площадью 1 008 квадратных метров для развития таких видов спорта, как мини-футбол, баскетбол, волейбол. Здесь же устроены тренажерный зал и зал для занятий единоборствами.

На втором этаже находятся административные помещения и зал общефизической подготовки, в котором будут организованы тренировки юных гимнастов.

Площадь уличного футбольного поля составляет 5 400 квадратных метров, а трех беговых дорожек – 6 027 квадратных метров. Поле полностью ограждено забором, оснащено антивандальными системами. В ближайшее время будет поставлен спецтранспорт для ухода за газоном.

Добавим, что с 15 августа по 1 сентября в спортивный комплекс будет поставлено все необходимое оборудование, после чего начнется его монтаж, а также установка трибун, снарядов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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