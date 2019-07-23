2019-07-23T12:48:53+03:00
Общество

Житель Югры, пропавший на реке, обнаружен живым

Мужчину обнаружили местные жители
Алена Кульмухаметова
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Поисковая группа обследовала 28 км реки вниз по течению реки. Фото с сайт ГИМС МЧС России по ХМАО-ЮгреПоисковая группа обследовала 28 км реки вниз по течению реки. Фото с сайт ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре
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Пропавший на реке Аган в Нижневартовском районе Югры мужчина найден живым. Об этом сообщает «Центроспас-Югория».

По информации ведомства, 22 июля спасатели выезжали на реку Аган в село Аган Нижневартовского района, по сообщению, что на реке потерялся мужчина. Утром 21 июля он выехал на лодке в сторону города Лангепас и не вернулся.

Прибыв к месту вызова, поисковая группа обследовала 28 километров реки Аган вниз по течению на площади 143 км, также осмотрели находящиеся в близлежащих ручьях охотничьи избушки. Во время поисковой операции,спасателям поступила информация, что мужчину нашли местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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