Житель Югры, пропавший на реке, обнаружен живым

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-23T12:48:53+03:00

Поисковая группа обследовала 28 км реки вниз по течению реки. Фото с сайт ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

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Пропавший на реке Аган в Нижневартовском районе Югры мужчина найден живым. Об этом сообщает «Центроспас-Югория».

По информации ведомства, 22 июля спасатели выезжали на реку Аган в село Аган Нижневартовского района, по сообщению, что на реке потерялся мужчина. Утром 21 июля он выехал на лодке в сторону города Лангепас и не вернулся.

Прибыв к месту вызова, поисковая группа обследовала 28 километров реки Аган вниз по течению на площади 143 км, также осмотрели находящиеся в близлежащих ручьях охотничьи избушки. Во время поисковой операции,спасателям поступила информация, что мужчину нашли местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU