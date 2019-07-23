СЕГОДНЯ 09:59 2019-07-23T09:59:32+03:00

В Нижневартовске за наркотики к длительному сроку лишения свободы приговорён житель Бурятии. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Ещё один наркосбытчик отправится за решётку по решению нижневартовского суда. Мужчина пытался сбыть синтетический наркотик с помощью закладок.

Накануне нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Республики Бурятия. Он признан виновным в покушение на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, злоумышленник купил у неустановленного лица для дальнейшего сбыта синтетические наркотические вещества массой 11,84 грамма.

Довести свой преступный умысел преступник до конца не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU