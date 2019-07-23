В Сургуте пьяным за рулём задержан сотрудник ДПС

СЕГОДНЯ 08:54 2019-07-23T08:54:14+03:00

Изменить размер текста: A A

«Больной» водителя вид сразу заметили автоинспекторы и остановили подозрительный автомобиль. За рулём нетрезвым оказался их коллега.

По информации группы «К-информ» в соцсетях, в Сургуте сотрудники отдела собственной безопасности управления МВД задержали инспектора дорожно-патрульной службы за езду в нетрезвом виде. Он прошел медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что водитель был пьян.

Также известно, что нарушитель был задержан во время своего больничного. Сейчас по данному факту проводится внутренняя проверка. Кроме того, сотрудник на данный момент уже уволен из службы. Помимо этого, мужчине грозит лишение прав.

ИСТОЧНИК KP.RU