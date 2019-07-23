СЕГОДНЯ 07:56 2019-07-23T07:56:58+03:00

В Югре пенсионерка, взломав замок, дочиста обчистила квартиру мужчины. Фото с сайта pixabay.com

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Компьютер, монитор, ноутбук, чехол с тремя удочками и катушками, зеркало, телевизор, газовый водонагреватель с газовыми шлангами и запорной арматурой и даже люстру унесла из чужой квартиры взломщица из Югры. Женщину задержали по горячим следам.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Белоярском сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже имущества 59-летняя женщина, взломав замок входной двери проникла в квартиру потерпевшего и совершила кражу вышеперечисленных вещей. Общая стоимость похищенного составила 18 500 рублей.

Как она смогли унести столько вещей сразу – выясняет полиция. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 50 преступлений, раскрыто 38, из них: угон, пять краж и четыре преступления сферы незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU