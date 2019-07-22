СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-22T15:48:32+03:00

Смог в Нижневартовске: загрязнение воздуха в пределах допустимых значений. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Горожан просят закрыть окна и не выходить на улицу

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Вартовчане в соцсетях жалуются на трудности с дыханием, одышку и сонливость в связи с окутавшим город смогом. В МЧС порекомендовали жителям Нижневартовска, а особенно беременным женщинам и детям, не выходить из дома без надобности и плотно закрыть окна.

По состоянию на 22 июля 2019 года на территории Нижневартовска и Нижневартовского района действующих лесных пожаров нет. По информации «Центроспас-Югории», загрязнение воздуха не превышает предельно допустимых концентраций углекислого газа, сажи и других веществ, негативно влияющих на здоровье человека.

Задымление в городе вызвано сложной пожароопасной обстановкой, которая сложилась на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края.

Напоминаем, при обнаружении возгорания следует незамедлительно сообщить об этом по телефонам 112 или 101.

Отслеживать информацию о наличии лесных пожаров можно на сайте «Космоснимки» по адресу: http://fires.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU