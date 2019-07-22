Жительница Сургут дважды за лето перевела более полмиллиона рублей мошенникам

СЕГОДНЯ 14:59 2019-07-22T15:01:06+03:00

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В дежурную часть полиции Сургута поступило заявление от 33-летней местной жительницы о том, что она дважды за лето попалась на уловки мошенников. Наивность женщины повергла в шок полицейских.

Стражам порядка сургутянка сообщила, что в начале лета на мобильный телефон ей поступил звонок от неизвестного человека, представившегося юристом некой компании. В ходе беседы он начал выяснять случалось ли потерпевшей терять деньги, нести финансовые убытки.

Сургутянка рассказала незнакомцу, что действительно ранее она инвестировала в одну из торговых компаний более 400 тысяч рублей, которые фирма впоследствии «проиграла» при торгах.

В ходе разговора, «юрист» задавал уточняющие вопросы, просил более детально рассказать о вышеуказанной ситуации. После чего предложил женщине свои услуги, убедив ее в том, что потерянные деньги можно вернуть. Неизвестный сказал, что в ближайшее время уже начнет работать, «наводить справки» и т.д.

Спустя некоторое время неизвестный снова связался с сургутянкой и сказал, что на данный момент ее деньги находятся в иностранном банке. Для возврата необходимо перевести их в другую финансовую организацию, но нужно оплатить процент в размере 74500 рублей. Кроме того, требуется оплатить 13% от возвращаемой суммы, что составляет примерно 193 тысячи рублей.

Будучи уверенной в достоверности информации, предоставленной мужчиной, женщина перевела часть средств на счёт злоумышленника в отделении одного из банков, остаток суммы она перевела через банкомат.

Когда обещанных денег женщина не получила, обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU