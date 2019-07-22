2019-07-22T12:25:40+03:00
Общество

Ещё одна аптека Сургута оштрафована за торговлю наркотическими лекарствами

Руководство ни одной из аптек не идёт на контакт
Алена Кульмухаметова
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Ещё одна аптека Сургута оштрафована за торговлю наркотическими лекарствами. Фото с сайта администрации города СургутЕщё одна аптека Сургута оштрафована за торговлю наркотическими лекарствами. Фото с сайта администрации города Сургут
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Специалисты Росздравнадзора совместно с сотрудниками администрации Сургута проверили деятельность аптеки в доме № 1 по Югорскому тракту после жалобы местных жителей.

По итогам рейда обнаружена партия лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием. При употреблении в большом количестве они вызывают наркотическую зависимость.

По словам начальника управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Сургута Анатолия Коренкова, в соответствии с алгоритмом межведомственного взаимодействия проходит проверка данной аптеки. Руководство ни одной из аптек, которые, возможно, торгуют без рецептов лекарственными препаратами, не идут на контакт.

Аптеки отпускают без рецепта опасные препараты

Аптеки отпускают без рецепта опасные препараты

С начала года по фактам безрецептурного отпуска лекарств уже инициировано шесть административных дел. Предпринимателям выписаны штрафы до 200 тысяч рублей. В Арбитражном суде Югры находятся на рассмотрении заявления о привлечении к административной ответственности владельцев трех аптек. Дела рассмотрят в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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