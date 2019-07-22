СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-22T12:25:40+03:00

Ещё одна аптека Сургута оштрафована за торговлю наркотическими лекарствами. Фото с сайта администрации города Сургут

Руководство ни одной из аптек не идёт на контакт

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Специалисты Росздравнадзора совместно с сотрудниками администрации Сургута проверили деятельность аптеки в доме № 1 по Югорскому тракту после жалобы местных жителей.

По итогам рейда обнаружена партия лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием. При употреблении в большом количестве они вызывают наркотическую зависимость.

По словам начальника управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Сургута Анатолия Коренкова, в соответствии с алгоритмом межведомственного взаимодействия проходит проверка данной аптеки. Руководство ни одной из аптек, которые, возможно, торгуют без рецептов лекарственными препаратами, не идут на контакт.

Аптеки отпускают без рецепта опасные препараты

С начала года по фактам безрецептурного отпуска лекарств уже инициировано шесть административных дел. Предпринимателям выписаны штрафы до 200 тысяч рублей. В Арбитражном суде Югры находятся на рассмотрении заявления о привлечении к административной ответственности владельцев трех аптек. Дела рассмотрят в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU