СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-22T10:35:19+03:00

В Нижневартовске задержаны трое молодых наркодилеров. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Накануне сотрудники полиции Нижневартовска задержали трое 22-летних мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

По информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, у одного подозреваемого в во время досмотра обнаружены полимерный пакетик с порошкообразным веществом и фольгированный сверток с порошкообразным веществом. Эксперты выяснили, что веществом является наркотическое средство массой около трёх граммов.

Второй подозреваемый имел при себе семь фольгированных свертков с наркотиками. В подъезде дома, около которого был задержан подозреваемый, обнаружены и изъяты фольгированный сверток с тем же веществом массой 10,109 грамма.

У последнего молодого человека обнаружены десять фольгированных свертков. В ходе осмотра места происшествия изъято еще пять аналогичных свертков. Общая масса изъятого составила 11,082 грамма.

Общий вес изъятых веществ составил более 23 граммов. Выяснилось, что наркодилеры приехали в Югру для заработков, производя раскладки наркотиков.

В отношении каждого злоумышленника возбуждены уголовные. Известно, что ранее в поле зрения правоохранительных органов данные граждане не попадали, в настоящее время официально не трудоустроены.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU