СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-22T10:21:58+03:00

В МЧС объяснили причину смога и запаха гари над городами Югры. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Жители Сургута, Нижневартовска и нескольких районов восточной части Ханты-Мансийского автономного округа жалуются на запах гари и дымку над городами и посёлками. Югорчане были уверены, что где-то рядом пожары.

Сургутяне «грешили» на полыхающие торфяники, расположенные рядом с городом. Однако в МЧС России по ХМАО-Югре опровергли эту информацию.

- По состоянию на 9 часов утра 21 июля действующих природных пожаров в Югре не зарегистрировано. В воскресенье в течение дня обнаружено шесть очагов природных пожаров: по два в Кондинском и Ханты-Мансийском районах, и по одному очагу в Советском и Нижневартовском районах на площадях 0,01 – 0,5 га. Все возгорания были ликвидированы сразу после обнаружения, - заявили в ведомстве.

Причиной смога и запаха гари стали лесные пожары в Красноярском крае. Информация о сложившейся ситуации доведена до соответствующих служб автономного округа и муниципальных образований Югры.

Кроме того, из-за появившегося над Сургутом в воскресение дыма от лесных пожаров в соседнем регионе в городе 22 июля Роспотребнадзор проверит качество воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU