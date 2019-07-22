СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-22T08:59:23+03:00

В Сургуте дружинники запрещают отдыхающим купаться в парке за Саймой. Фото с сайта администрации города Сургут

С начала лета рейды в парке проходят каждый вечер

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В четверг, 18 июля, народные дружинники и полицейские Сургута провели совместный рейд в парке «За Саймой». Они напомнили отдыхающим в парке о запрете на купание и правилах поведения в общественных местах.

По информации администрации города Сургут, с начала лета такие рейды в парке каждый вечер. В основном в поле зрения дружинников попадают те, кто употребляет спиртное и нарушает общественный порядок.

- В настоящее время на территории города в охране общественного порядка задействованы 120 сотрудников добровольного формирования. По итогам II квартала 2019 года дружинниками выявлено 48 административных правонарушений.— рассказал Геннадий Рожкин, эксперт по работе с народными дружинами.

Только за эти полгода силовики почти 600 раз привлекали дружинников к охране порядка при проведении городских мероприятий. Они участвовали в раскрытии и расследовании десяти уголовных преступлений, выявили больше полутора тысяч административных правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU