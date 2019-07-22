В Югре ужесточены требования к пассажирским перевозкам

СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-22T07:42:30+03:00

Количество невыполненных рейсов в течение одного квартала не может превышать три процента

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Изменения в окружной закон, касающийся отдельных вопросов организации транспортного обслуживания населения региона, одобрили члены правительства Югры в ходе очередного заседания, которое провел первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин.

- Уточнены требования к перевозчикам в части их обязанности предоставлять в режиме реального времени информацию о местонахождении транспорта в региональную навигационно-информационную систему, – прокомментировал директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок. – Также ужесточаются требования к соблюдению расписания. Принято решение о том, что количество невыполненных рейсов в течение одного квартала не может превышать 3 процента.

Таким образом, внесение изменений в документ направлено на повышение качества транспортного обслуживания населения автономного округа и безопасности пассажирских перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU