2019-07-21T12:37:02+03:00
Происшествия

Сургутянина обокрали пока он купался

Он оставил свои вещи без присмотра
Алена Кульмухаметова
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Сургутянина обокрали пока он купался. Фото с сайта pixabay.comСургутянина обокрали пока он купался. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило заявление от местного жителя о краже имущества на сумму более 13 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что заявитель, отдыхая на берегу реки Обь, оставил вещи без присмотра, когда пошел купаться. Вернувшись, обнаружил отсутствие имущества.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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