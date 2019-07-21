СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-21T10:16:59+03:00

Глубокой ночью в Нижневартовске горело здание администрации. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в половине второго часа ночи. Наблюдался сильный дом. В здании не было людей.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре,в 01.30 поступило сообщение о возгорании на 10 квадратных метрах в административном здании горда Нижневартовска. На происшествие от подразделений МЧС России привлекались пять единиц техники и 21 человек личного состава. Пожар ликвидирован в 01:53. Погибших и пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

Телеграм-канал «Сейчас. Нижневартовск» уточняет, что задымление было в подвальном помещении здания, где расположен небольшой архив.

ИСТОЧНИК KP.RU