Глубокой ночью в Нижневартовске горело здание администрации
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в половине второго часа ночи. Наблюдался сильный дом. В здании не было людей.
По информации МЧС России по ХМАО-Югре,в 01.30 поступило сообщение о возгорании на 10 квадратных метрах в административном здании горда Нижневартовска. На происшествие от подразделений МЧС России привлекались пять единиц техники и 21 человек личного состава. Пожар ликвидирован в 01:53. Погибших и пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.
Телеграм-канал «Сейчас. Нижневартовск» уточняет, что задымление было в подвальном помещении здания, где расположен небольшой архив.
ИСТОЧНИК KP.RU