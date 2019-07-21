2019-07-21T08:35:41+03:00
Общество

Четыре мигранта незаконно прописались в Мегионе

Горожанам грозит срок
Алена Кульмухаметова
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Четыре мигранта незаконно прописались в Мегионе. Фото с сайта pixabay.comЧетыре мигранта незаконно прописались в Мегионе. Фото с сайта pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе продолжаются рейды по проверке соблюдений миграционного законодательства.

Так, полицейские Мегиона выявили два факта фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.

Жители Мегиона 32-летний мужчина и 69-летняя женщина в своей квартире прописали четверых иностранцев. При этом фактически мигранты проживали в другом месте.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Молодому человеку и бабушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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