2019-07-21T06:33:26+03:00
Общество

Погода в Югре 21 июля: жара, грозы и ливни

Возможно подтопление деревни
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 21 июля: жара, грозы и ливни. Фото с сайта pixabay.comПогода в Югре 21 июля: жара, грозы и ливни. Фото с сайта pixabay.com
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В воскресенье 21 июля в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность. Местами небольшой, по западным районам умеренный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4-9 м/метров в секунду. Температура воздуха днём составит +25,+30 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +28,+30 градусов.

В Сургуте переменная облачность, небольшой дождь, грозы. Ветер юго-восточный, восточный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19, +26 градусов.

В Нижневартовске ясная и без осадков погода. Ветер юго-восточный, восточный 2-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21, +25 градусов.

Гидрологи прогнозируют разнонаправленные колебания уровней воды на всех реках округа, в интервалах сезонных значений. В случае выпадения обильных дождей возможно подтопление трех придомовых территорий деревни Хурумпауль, в которой проживают семь человек без детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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