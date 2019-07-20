Замгубернатора Югры осмотрел производственные мощности колонии Сургута
Малый и средний бизнес могут привлечь к трудоустройству заключённых. Об этом заявил заместитель губернатора Югры Николай Милькис во время посещения исправительной колонии Сургута.
По информации пресс-службы УФСИН по ХМАО-Югре, на ознакомительной экскурсии гостю показали цеха по металлообработке, деревообработке, швейный цех, пекарню, а также имеющиеся свободные площади.
Замгубернатора заявил, что власти региона намерены активнее работать вместе с УФСИН по развитию производства исправительных колоний.
- Сейчас прорабатываем о привлечении к этому процессу малого и среднего бизнеса, готового к использованию труд заключенных. Думаю, мы сможем найти механизмы по поддержке такого бизнеса, допустим, посредством фонда поддержки предпринимательства округа, – подчеркнул Николай Милькис.
По словам начальника УФСИН России по ХМАО – Югре Дмитрия Безруких, главная задача их ведомства - трудовая занятость осужденных. Успешное ее решение возможно только при взаимодействии исправительных учреждений с региональными органами власти и представителями бизнес сообщества.
ИСТОЧНИК KP.RU