Замгубернатора Югры осмотрел производственные мощности колонии Сургута

СЕГОДНЯ 18:00 2019-07-20T18:00:58+03:00

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Малый и средний бизнес могут привлечь к трудоустройству заключённых. Об этом заявил заместитель губернатора Югры Николай Милькис во время посещения исправительной колонии Сургута.

По информации пресс-службы УФСИН по ХМАО-Югре, на ознакомительной экскурсии гостю показали цеха по металлообработке, деревообработке, швейный цех, пекарню, а также имеющиеся свободные площади.

Замгубернатора заявил, что власти региона намерены активнее работать вместе с УФСИН по развитию производства исправительных колоний.

- Сейчас прорабатываем о привлечении к этому процессу малого и среднего бизнеса, готового к использованию труд заключенных. Думаю, мы сможем найти механизмы по поддержке такого бизнеса, допустим, посредством фонда поддержки предпринимательства округа, – подчеркнул Николай Милькис.

По словам начальника УФСИН России по ХМАО – Югре Дмитрия Безруких, главная задача их ведомства - трудовая занятость осужденных. Успешное ее решение возможно только при взаимодействии исправительных учреждений с региональными органами власти и представителями бизнес сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU