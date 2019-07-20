СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-20T13:34:10+03:00

На украшение набережной в Сургуте потратят 400 баллончиков с краской. Фото с сайта администрации города Сургут

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Самой масштабной работой в рамках проекта «Музей под открытым небом» станет преображение набережной в районе СурГУ.

По информации администрации Сургута, участники творческого центра уже подсчитали, им понадобится около 400 баллончиков с краской и неделя на воплощение задуманного. Эскиз, кстати, уже готов, но держится в тайне. Это станет завершающей точкой в реализации проекта «Музей под открытым небом» в этом году.

Отмечается, что всё началось все с просьбы расписать подъезд дома. После чего организаторы получили много положительных отзывов от сургутян и решили заниматься этим на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU