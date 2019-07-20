СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-20T10:46:48+03:00

В Ханты-Мансийск приедут 128 сильнейших шахматистов мира. Фото с сайта pixabay.com

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Кубок мира по шахматам пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября. Уже известно, что его участниками станут 128 лучших шахматистов из более 50 стран мира.

Состязания построены по олимпийской системе: после каждого тура количество претендентов на победу будет сокращаться вдвое. Таким образом, до финала дойдут только двое сильнейших шахматистов.

В Югру приедут действующий чемпион мира, все полуфиналисты кубка 2017 года, чемпионка мира среди женщин, победители юниорских чемпионатов мира 2017 и 2018 годов, 18 сильнейших игроков по рейтингу, победители континентальных чемпионатов и другие.

Оба финалиста примут участие в турнире претендентов 2020 года, победитель которого сыграет в матче за главный шахматный титул с действующим чемпионом мира – норвежцем Магнусом Карлсеном.

В преддверии состязаний в Югре запущен официальный сайт кубка мира. На его страницах размещаются новости, интервью известных шахматистов, а в дальнейшем будут организованы прямые трансляции матчей. Веб-ресурс доступен на английском и русском языках.

ИСТОЧНИК KP.RU