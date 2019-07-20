2019-07-20T10:01:55+03:00
Общество

К концу года в Нижневартовске расселят ещё 18 «деревяшек»

В городе переселение из аварийного жилья идёт опережающими темпами
Алена Кульмухаметова
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К концу года в Нижневартовске расселят ещё 18 «деревяшек». Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскК концу года в Нижневартовске расселят ещё 18 «деревяшек». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Глава города Нижневартовска Василий Тихонов встретился с жителями, проживающими в деревянных домах. Среди них жители поселка ЛПХ, переулка Совхозного и дома по улице Таежной.

По словам руководителя муниципалитета, только в 2019 году в Нижневартовске было расселено около 40 домов. До конца года будет расселено еще 18.

В настоящее время на территории Нижневартовска остается 164 жилых помещения, которые признаны непригодными. Город поэтапно признает их аварийными, переселяет граждан из них, а затем сносит дома. В этом году новоселье отметят те, кто должен был переселиться в 2020 году.

На встрече вартовчанам сообщили ориентировочные даты сноса их домов, порядок переселения, финансирования данного направления. При выделении дополнительных средств, подчеркивают специалисты, из бюджета Югры сроки сноса жилья могут быть сдвинуты на более ранние. Для удобства вартовчан полная информация размещена на главной странице сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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