В Сургуте безликие подстанции распишут художники

СЕГОДНЯ 08:19 2019-07-20T08:19:50+03:00

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Серые и неприглядные коробки электрических подстанций станут яркими арт-объектами Сургута. Уже разукрашены три сооружения.

По информации администрации Сургута, в ближайшее время художники творческого центра «Сойка» представят ещё 11 работ. Это стало возможным благодаря проекту «Бюджет Сургута online». К примеру, одним из арт-объектов стала трансформаторная подстанция на Югорской, 33. На стены электроустановки нарисовали настоящий сибирским пейзаж — дом у реки, зеленые луга и поля с иван-чаем.

Полюбоваться на другие работы творческого центра «Сойка» также можно во дворах улиц Мунарева, 4 и Взлетный, 2. К сентябрю красочные полотна украсят технические помещения города на проспектах Пролетарский и Комсомольский, улицах Ленина, Дзержинского, Пушкина, Югорская, Мелик-Карамова. Все рисунки будут объединены тематикой природы.

ИСТОЧНИК KP.RU