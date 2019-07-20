СЕГОДНЯ 06:24 2019-07-20T06:24:54+03:00

Погода в Югре 20 июля: летняя жара и лёгкий ветерок. Фото из группы "Привет, Сей час Нижневартовск" в соцсети ВКонтакте

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В субботу 20 июля в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, слабый, при грозе порывы 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +26,+31 градусов, в северо-западных районах +19,+24 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха днём составит +27,+29 градусов.

В Сургуте преимущественно ясная погода, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, северо-восточный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +24, +28 градусов.

В Нижневартовске утро будет ясным, после обеда переменная облачность, дожди и грозы. Ветер северо-западный, западный, юго-восточный, восточный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +24, +27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU