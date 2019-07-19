2019-07-19T15:42:39+03:00
Происшествия

В минувшие сутки жители Югры пополнили счета мошенников на 300 тысяч рублей

Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков
Алена Кульмухаметова
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В минувшие сутки жители Югры пополнили счета мошенников на 300 тысяч рублейВ минувшие сутки жители Югры пополнили счета мошенников на 300 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано десять дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Сургута, Урая, Югорска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нягани и Пыть-Яха перевели мошенникам порядка 300 тысяч рублей.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали различные услуги.

Так, двое югорчан лишились в общей сложности более 17 тысяч рублей, поверив неизвестным, которые представились сотрудниками банка «Открытие» и предлагали получить бонусы.

Более 14 тысяч рублей похитили у югорчан мошенники через социальную сеть «ВКонтакте» под предлогом взять в долг денег.

У жительницы Урая злоумышленники похитили более шесть тысяч рублей, представившись сотрудниками банка, под предлогом возврата незаконно списанных денег.

Аналогичным способом жительница Нижневартовска лишилась 130800 рублей, желая получить выплату страховых взносов за предоставляемую компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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