СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-19T14:51:07+03:00

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В дежурную часть полиции Нефтеюганска поступило сообщение от жительницы города. Девушка сообщила, что от ее дома в 11а микрорайоне неизвестным был угнан автомобиль марки «Лада».

Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения. На видеозаписи видно, как мужчина подходит к автомобилю, немного стоит возле него, после чего садится внутрь салона и уезжает.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний нефтеюганец. Угонщик пояснил, что доступ к автомобилю был свободным – дверь авто находилась открытой, а в замке виднелся ключ зажигания.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством», мера пресечения избирается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="3840" height="2160" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/721188" frameborder="0"></iframe> В Нефтеюганске прохожий угнал автомобиль у девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU