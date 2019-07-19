В Нефтеюганске прохожий угнал автомобиль у девушки
В дежурную часть полиции Нефтеюганска поступило сообщение от жительницы города. Девушка сообщила, что от ее дома в 11а микрорайоне неизвестным был угнан автомобиль марки «Лада».
Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения. На видеозаписи видно, как мужчина подходит к автомобилю, немного стоит возле него, после чего садится внутрь салона и уезжает.
Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний нефтеюганец. Угонщик пояснил, что доступ к автомобилю был свободным – дверь авто находилась открытой, а в замке виднелся ключ зажигания.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством», мера пресечения избирается.
В Нефтеюганске прохожий угнал автомобиль у девушки.
ИСТОЧНИК KP.RU