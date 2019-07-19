2019-07-19T14:29:22+03:00
Общество

Оранжевый автобус с привокзальной площади Сургута отправят в утиль

Владелец не вспоминал о нём целый год
Алена Кульмухаметова
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Оранжевый автобус с привокзальной площади Сургута отправят в утиль. Фото с сайта администрации города СургутОранжевый автобус с привокзальной площади Сургута отправят в утиль. Фото с сайта администрации города Сургут
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В Сургуте с привокзальной площади убрали брошенный автобус. Сегодня департамент городского хозяйства вместе с подрядной организацией вывез автохлам со стоянки Железнодорожного вокзала.

Старая техника бездвижно простоял почти год. Сургутяне не раз обращались на портал «Твой Сургут» с просьбой убрать с площади оранжевый автобус. Выйти на владельца автобуса администрации так и не удалось. Ему неоднократно направляли уведомления по почте, но все они вернулись обратно.

Поскольку владелец не объявился, автобус было решено убрать силами подрядчика. На данный момент это – ООО «Движение». Организация уже не первый год сотрудничает с администрацией. Благодаря ей с улиц Сургута уже исчезли более 150 брошенных автомобилей.

Автохлам отвозят на специализированную стоянку по адресу: Нефтеюганское шоссе, 12/1, где он содержится в течение трех месяцев. У владельцев по-прежнему остается возможность забрать свой транспорт. Только с одним условием – необходимо оплатить эвакуатор и стоянку. Размер платы зависит от категории автомобиля. Например, категория В – 3351 рубль. Автобус, который мы вывезли сегодня около 15 тысяч рублей. Стоянка колеблется в районе 300-500 рублей в сутки.

Если за это время за машиной никто не обратился, комиссия по вывозу брошенных средств принимает решение – произвести авторазбор или сдать транспорт на металлолом. Только за последние полгода такая судьба постигла 54 автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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