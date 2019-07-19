2019-07-19T13:49:07+03:00
Происшествия

Вартовчанин украл на даче детские игрушки, чтобы раздать их сиротам

Мужчина уже имел проблемы с законом
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Вартовчанин украл на даче детские игрушки, чтобы раздать их сиротам. Фото с сайта pixabay.comВартовчанин украл на даче детские игрушки, чтобы раздать их сиротам. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Забрал у одного ребёнка, чтобы порадовать обделённых родительской любовью малышей житель Нижневартовска. Другого способа помочь сиротам он не придумал.

Сотрудники полиции Нижневартовска установили подозреваемого в краже 42-летнего местного жителя.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 42-летний вартовчанин проник на дачный участок в одном из СОТов и совершил кражу коробки с детскими игрушками, а также торговую палатку. Похищенное вартовчанин спрятал у себя в гараже.

Полицейским мужчина пояснил, что совершил кражу из добрых побуждений. Он хотел передать игрушки ребятам из детского дома.

В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Добавим, что ранее мужчина уже был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В минувшие сутки жители Югры пополнили счета мошенников на 300 тысяч рублей
В Югре проходит фотоконкурс «#РастувЮгре»
В Нефтеюганске прохожий угнал автомобиль у девушки
Оранжевый автобус с привокзальной площади Сургута отправят в утиль
В Югре почти все дети-сироты воспитываются в семьях
Сургутянин с месторождения похитил трубы на миллион рублей
В Сургуте для движения транспорта перекроют перекрёсток Маяковского-30 лет Победы
Сургутянина судят за отмывание денег, заработных на распространении наркотиков
В Нижневартовске идёт благоустройство Парламентской аллеи
В посёлке Пионерский водитель ассенизаторской машины сливал отходы в лес
Ради быстрого заработка сургутянин совершил серию краж
В Сургуте сотрудник колонии за взятки покупал для заключенного наркотики
В Югре изменились правила добычи рыбы
Самолёт до Сургута экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за неполадок
За минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали три человека