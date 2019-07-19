СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-19T13:49:07+03:00

Вартовчанин украл на даче детские игрушки, чтобы раздать их сиротам. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Забрал у одного ребёнка, чтобы порадовать обделённых родительской любовью малышей житель Нижневартовска. Другого способа помочь сиротам он не придумал.

Сотрудники полиции Нижневартовска установили подозреваемого в краже 42-летнего местного жителя.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 42-летний вартовчанин проник на дачный участок в одном из СОТов и совершил кражу коробки с детскими игрушками, а также торговую палатку. Похищенное вартовчанин спрятал у себя в гараже.

Полицейским мужчина пояснил, что совершил кражу из добрых побуждений. Он хотел передать игрушки ребятам из детского дома.

В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Добавим, что ранее мужчина уже был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU