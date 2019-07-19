2019-07-19T13:35:51+03:00
Общество

В Югре почти все дети-сироты воспитываются в семьях

Родителей ждут ещё 33 ребёнка
Алена Кульмухаметова
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В Югре почти все дети-сироты воспитываются в семьях. Фото с сайта pixabay.comВ Югре почти все дети-сироты воспитываются в семьях. Фото с сайта pixabay.com
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В правительстве Югры обсудили реализацию государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В частности, высшим должностным лицам субъектов России было поручено обеспечить работу по опеке и попечительству, социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По словам директора регионального департамента социального развития Светланы Давиденко, в Югре обеспечен стабильно высокий уровень устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- 99,5% таких ребят воспитываются в семьях. 33 воспитанника проживают в соцучреждениях, – подчеркнула руководитель профильного ведомства. – В автономном округе в полном объеме предоставляются меры социальной помощи детям, оставшимся без попечения родителей, гражданам, принявшим их на воспитание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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