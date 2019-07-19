В Югре почти все дети-сироты воспитываются в семьях
В правительстве Югры обсудили реализацию государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В частности, высшим должностным лицам субъектов России было поручено обеспечить работу по опеке и попечительству, социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
По словам директора регионального департамента социального развития Светланы Давиденко, в Югре обеспечен стабильно высокий уровень устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- 99,5% таких ребят воспитываются в семьях. 33 воспитанника проживают в соцучреждениях, – подчеркнула руководитель профильного ведомства. – В автономном округе в полном объеме предоставляются меры социальной помощи детям, оставшимся без попечения родителей, гражданам, принявшим их на воспитание.
ИСТОЧНИК KP.RU