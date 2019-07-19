СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-19T12:54:27+03:00

Сургутянин с месторождения похитил трубы на миллион рублей. Фото с сайта pixabay.com

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Накануне полицейские в одном из дачных кооперативов Сургутского района обнаружили порядка 240 труб.

Стражи порядка установили, что данные металлоконструкции принадлежат одной из компаний по ремонту скважин, которые были похищены с месторождения. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался житель ранее судимый за кражи 30-летний Когалыма.

Он пояснил, что нанял кран и грузовую машину специально для преступления. Похищенное имущество хотел сдать на металлолом.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU