Сургутянин с месторождения похитил трубы на миллион рублей
Накануне полицейские в одном из дачных кооперативов Сургутского района обнаружили порядка 240 труб.
Стражи порядка установили, что данные металлоконструкции принадлежат одной из компаний по ремонту скважин, которые были похищены с месторождения. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.
Оперативники установили подозреваемого. Им оказался житель ранее судимый за кражи 30-летний Когалыма.
Он пояснил, что нанял кран и грузовую машину специально для преступления. Похищенное имущество хотел сдать на металлолом.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU