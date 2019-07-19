В Сургуте для движения транспорта перекроют перекрёсток Маяковского-30 лет Победы

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-19T12:30:17+03:00

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В субботу 19 июля в связи с дорожными строительными работами будет полностью перекрыт один из самых загруженных перекрестков города Сургут — Маяковского-30 лет Победы. Движение восстановится ориентировочно 15 октября. Предупреждающие дорожные знаки будут выставлены уже сегодня вечером.

По словам начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог ДГХ администрации Сургута Алексея Кононенко, движение транспорта будет перенаправлено с проспекта Пролетарского. Установят указатели о том, что по направлению по улице 30 лет Победы по направлению в сторону улицы Маяковского движение будет тупиковое. Перекрыто, перенаправлено, будет также движение с проспекта Ленина на улицу 30 лет Победы. Там также будут установлены указатели о том, что дорога на приближении к улице Маяковского будет перекрыта.

Для того, чтобы перенаправить транспортные потоки в объезд закрытого участка, на двух развязках: улиц Юности и 30 лет Победы, а также улиц 50 лет ВЛКСМ и Маяковского, где раньше был разрешен поворот только налево, временно разрешат проезд и направо.

Автобусы и маршрутки также будут ездить по другому. Один из самых крупных перевозчиков Сургута — «СПОПАТ» поясняет, через перекресток 30 лет Победы — Маяковского проходит 12 маршрутов. Практически все из них, начиная с субботы, будут курсировать через улицу 50 лет ВЛКСМ.

Транспортники обещают, вся информация об изменении маршрутов будет размещена на остановках и в автобусах. Пассажиров о переменах также станут предупреждать кондукторы. Новые схемы движения общественного транспорта уже опубликованы на официальном сайте администрации Сургута.

ИСТОЧНИК KP.RU