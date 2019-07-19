СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-19T11:59:34+03:00

Сургутянина судят за отмывание денег, заработных на распространении наркотиков. Фото с сайта pixabay.com

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Житель Сургута обвиняется на незаконных сбыте и покушении на сбыт наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному, в крупном размере, а также легализации денег, полученных от сбыта наркотиков.

Установлено, что обвиняемый с мая 2018 года по февраль 2019 года по указанию неустановленного лица получал через тайник запрещённые вещества, которые расфасовывал на мелкие партии и распространял на территории Сургута. Также для придания правомерного вида деньгам, полученным в результате незаконного оборота наркотичков, обвиняемый совершили их легализацию на сумму более 73 тысяч рублей.

При попытке совершения очередного преступления злоумышленник задержан сотрудниками полиции, из незаконного оборота изъяты синтетические наркотики массой более 41 грамма.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU