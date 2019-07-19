В Нижневартовске идёт благоустройство Парламентской аллеи

СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-19T11:34:44+03:00

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На Парламентской аллее приступили к монтажу подсветки. Напомним, что прошлой осенью депутаты и представители Молодёжного парламента при Думе города на улице Таёжной в рамках общегородского марафона по озеленению столицы Самотлора высадили около сотни саженцев и взяли над этим участком шефство.

По словам председателя думы Нижневартовска, на аллее посадили пять плакучих ив и два вида спирей - березолистных и японских. Эти растения неприхотливые, им не страшны ни ветра, ни лютые морозы. Первую зиму саженцы выдержали без проблем, все прижились и нынешней весной дали новые побеги. Некоторые кусты до сих пор продолжают ещё цвести. Со временем они создадут своеобразную «живую изгородь. А ива, её, кстати, не так много в городе, даст большую крону. Таким образом на улице Таёжной получится ещё одна уютная зелёная зона для отдыха вартовчан.

Добавим, что в этом году здесь покрасили скамейки, посадили траву, установили столбы для освещения территории. Если всё пойдёт по плану, то световое оформление Парламентской аллеи можно будет оценить со дня на день.

ИСТОЧНИК KP.RU