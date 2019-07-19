2019-07-19T09:41:57+03:00
Происшествия

В Сургуте сотрудник колонии за взятки покупал для заключенного наркотики

Мужчина уволен и ожидает вынесения приговора суда
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте сотрудник колонии за взятки покупал для заключенного наркотики. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Сургуте сотрудник колонии за взятки покупал для заключенного наркотики. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Бывший сотрудник исправительного учреждения из Сургута обвиняется в совершении семи преступлений за мелкое взяточничество и превышение должностных полномочий.

По информации следственного комитета Югры, в разные периоды 2018 года обвиняемый за взятки в размере от 1000 до 2200 рублей от осужденного, отбывающего наказание в колонии-поселении, покупал для него без медицинских показаний лекарственные препараты, содержащие наркотические и психотропные вещества, проносил в колонию и передавал заключённому. Всего следствием установлено шесть фактов передачи запрещенных препаратов.

По уголовному делу следствием собраны достаточные доказательства. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Вскоре обвиняемый предстанет перед судом.

Добавим, что из органов Федеральной службы исполнения наказаний он был уволен по отрицательным мотивам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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