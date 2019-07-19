В Сургуте сотрудник колонии за взятки покупал для заключенного наркотики
Бывший сотрудник исправительного учреждения из Сургута обвиняется в совершении семи преступлений за мелкое взяточничество и превышение должностных полномочий.
По информации следственного комитета Югры, в разные периоды 2018 года обвиняемый за взятки в размере от 1000 до 2200 рублей от осужденного, отбывающего наказание в колонии-поселении, покупал для него без медицинских показаний лекарственные препараты, содержащие наркотические и психотропные вещества, проносил в колонию и передавал заключённому. Всего следствием установлено шесть фактов передачи запрещенных препаратов.
По уголовному делу следствием собраны достаточные доказательства. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Вскоре обвиняемый предстанет перед судом.
Добавим, что из органов Федеральной службы исполнения наказаний он был уволен по отрицательным мотивам.
ИСТОЧНИК KP.RU