В Югре изменились правила добычи рыбы

СЕГОДНЯ 09:34 2019-07-19T09:34:36+03:00

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В правилах рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна Министерством сельского хозяйства России внесены изменения.

Так, например, теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны фиксировать отклонения от предварительно заявленного капитаном судна веса биоресурсов в промысловый журнал не позднее 6 часов после окончания выгрузки улова. Ранее временных требований к этому обязательству не устанавливалось.

Также изменения коснулись осуществления промышленного рыболовства в автономном округе. В частности, введены ограничения по применению плавных сетей с ячеей более 50 миллиметров в Оби и Иртыше. Помимо этого, с 15 августа по 15 ноября устанавливается запрет на промысел плавными донными сетями в русле Оби и ее протоках.

Введены и некоторые уточнения. Для любителей рыбалки и представителей спортивного рыболовства допускается применение на одного человека одной одностенной ставной сети с ограничениями, установленными правилами рыболовства, с обязательным обозначением орудия лова посредством буев или опознавательных знаков, на которые нанесена информация о владельце орудия лова.

Ознакомиться с приказом министерства сельского хозяйства и указанными изменениями можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU