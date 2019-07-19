Самолёт до Сургута экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за неполадок

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-19T09:01:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Самолёт авиакомпании Utair, следовавший рейсом «Самара-Сургут» совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга ночью 19 июля.

По информации пресс-службы авиакомпании, рейс UT-414 совершил незапланированную посадку в аэропорту Екатеринбурга в 3.48 по местному времени по техническим причинам. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиры размещены в гостинице. Предполагается, что самолет вылетит из Екатеринбурга в 10:00 по московскому времени.

Причины неполадок станут известны позднее. Напомним, за последний месяц воздушные судна этой авиакомпании уже несколько раз совершали экстренные посадки в разных городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU