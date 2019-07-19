2019-07-19T08:30:52+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали три человека

Задержаны восемь нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
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За минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали три человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали три человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Накануне в Сургуте 19-летний водитель «восьмёрки» получил травмы, попав в жёсткое дорожно-транспортное происшествие. В Госавтоинспекции ХМАО-Югры сообщили, что 18 июля 11:05 в городе Сургут на 10 км автодороги «Восточная объездная» водитель, 19-летний юноша за рулём «ВАЗ 21083», не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левый кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы. Задержано восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, семь – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление с признаками опьянения. 46 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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