Вартовчанин угнал «древний» автомобиль и стал уголовником

СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-19T08:02:47+03:00

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В Нижневартовске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Известно, что 30-летний мужчина, находясь около одного из домов по улице 60 лет Октября, похитил автомобиль 1983 года выпуска, стоимостью 15 000 рублей. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 62 преступления, раскрыто 46, из них: угон, два факта мошеннических действий, семь краж и десять преступлений сферы незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU