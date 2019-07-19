2019-07-19T07:32:16+03:00
Общество

В Нижневартовске змея напала на 8-летнего мальчика

Югорчан просят быть осторожнее
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске змея напала на 8-летнего мальчика. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске змея напала на 8-летнего мальчика. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Укус ребёнка змеей, предположительно - гадюкой, был зафиксирован 12 июля в Нижневартовске в черте города. Известно, что она напала на 8-летнего мальчика в черте города.

Специалисты связывают появление рептилий с погодными условиям, которые в настоящее время складываются в автономном округе, и не исключают их выползания в других населенных пунктах и местах пребывания людей.

Югорчан призывают проявлять бдительность, а в случае обнаружения змеи применять меры предосторожности и ни в коем случае не контактировать с пресмыкающимся. Помимо этого, предельная внимательность не помешает при посещении лесной зоны. Югорчанам рекомендуется иметь при себе палку-посох, которой можно постукивать по тропинкам, раздвигать кусты и траву, поскольку только колебание предмета может заставить змею уползти прочь.

Следует помнить и о том, что именно в середине лета яд змей становится наиболее концентрированным и опасным. Если же укуса избежать не удалось – необходимо незамедлительно обратиться к медикам.

Добавим, в Ханты-Мансийске факты укусов змеями людей в летний период не зарегистрированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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